Mancato rispetto accordi sottoscritti, mancata erogazione Buoni Pasto e 14ª mensilità da parte della Cooperativa Sirio – FORMALE DIFFIDA, preavviso Stato di Agitazione con Sit-in e assemblea

Mancato rispetto accordi sottoscritti, mancata erogazione Buoni Pasto e 14ª mensilità da parte della Cooperativa Sirio – FORMALE DIFFIDA, preavviso Stato di Agitazione con Sit-in ed INDIZIONE ASSEMBLEA UNITARIA DEI LAVORATORI.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali FP CGIL, CISL FP e UIL FP, con la presente intendono denunciare con fermezza la grave e reiterata inosservanza degli impegni contrattuali e retributivi ad opera della Coop. SIRIO nei confronti dei dipendenti impiegati nel servizio ADI dell’ASL di Brindisi.

Nello specifico, si evidenzia la totale mancata applicazione degli accordi sottoscritti in data 23 aprile, 7 maggio e 5 giugno c.a. da parte della Cooperativa Sirio, componente del RTI gestore del servizio.

La suddetta cooperativa:

1. non ha erogato i buoni pasto spettanti ai propri dipendenti, in palese violazione di quanto formalmente concordato;

2. non ha corrisposto la quattordicesima mensilità, prevista nella busta paga di giugno ed erogabile entro il mese di luglio, privando i lavoratori di un loro fondamentale diritto retributivo.

Riteniamo inaccettabile che le giustificazioni aziendali vengano imputate al mancato pagamento delle fatture da parte dell’ASL BR (ferme, secondo quanto riferito, al mese di dicembre u.s.).

Seppur grave, il ritardo nei trasferimenti economici tra Ente committente e RTI, tutto ciò, non può in alcun modo giustificare il mancato rispetto degli adempimenti retributivi, fiscali e contributivi verso i lavoratori, né tantomeno scaricare il rischio d’impresa su chi garantisce quotidianamente un servizio essenziale alla cittadinanza.

Tale condotta, ormai reiterata nel tempo da parte della Cooperativa Sirio, genera forte allarme e preoccupazione nelle scriventi Organizzazioni Sindacali e tra i lavoratori, soprattutto di fronte al concreto rischio che questa situazione di sofferenza economica, possa allargarsi all’intero impianto del Servizio ADI della ASL di Brindisi.

Pertanto, nell’ambito delle prerogative sindacali, si diffida formalmente la Cooperativa Sirio al pieno ed immediato rispetto degli accordi sottoscritti e al conguaglio di tutte le spettanze dovute ai lavoratori (buoni pasto e 14ª mensilità) entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla ricezione della presente.

Qualora la situazione di inadempienza dovesse protrarsi oltre il termine indicato, le scriventi OO.SS., preannunciano lo stato di agitazione di tutto il personale interessato, con contestuale SIT -IN di protesta presso la sede della Direzione Generale dell’ASL BR, in Via Napoli.

In considerazione di quanto premesso, al fine di informare capillarmente il personale e di definire le azioni di lotta a tutela della dignità e dei diritti di ciascun operatore, FP CGIL, CISL FP e UIL FP indicono l’Assemblea di tutti i lavoratori del servizio ADI della ASL BRINDISI.

L’assemblea si svolgerà secondo i seguenti dettagli:

Il 03/08/2026 dalle ore 09.00 alle ore 13:00, presso la sede della Direzione Generale della Asl BR con il seguente Ordine del Giorno:

1. Esame della situazione retributiva e contrattuale (mancata erogazione 14ª e Buoni Pasto da parte della Coop. Sirio);

2. Valutazione delle risposte pervenute a seguito della formale diffida;

3. Organizzazione del sit-in presso la Direzione Generale ASL di Via Napoli e proclamazione dello stato di agitazione;

4. Varie ed eventuali.

Data l’estrema gravità della situazione, si invita tutto il personale del RTI ad una partecipazione compatta e consapevole.

Le Segreterie Territoriali di

FP CGIL – CISL FP – UIL FP