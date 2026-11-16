Grande manifestazione degli agricoltori a Carovigno BR, per protestare contro il governo Meloni che non interviene sulla crisi agricola, promettendo “aiuti” assolutamente non risolutori in particolare modi su carburanti, blocco delle impostazioni dall’ estero (olio).

la grande manifestazione di oggi a Carovigno che intonava Bella Ciao, ha messo al centro il chiaro No alle spese militari, un enorme spreco di miliardi che al contrario vanno investiti per il lavoro, la sanità, la scuola e il sostegno del mondo agricolo in forte crisi.

Rifondazione Comunista ha sostenuto sin dall’ inizio questa protesta partita dal basso a sostegno della piattaforma dell’ALPAA-FLAI CGIL per dichiarare l’intero Salento Zona svantaggiata e di crisi. Rifondazione Comunista è stata presente con i compagni di Carovigno e del segretario cittadino Vito Ugento e Angelo Leo responsabile nazionale del dipartimento agricoltura del PRC-SE che sono intervenuti più volte nel corso della manifestazione.

Sabino De Razza

segretario regionale Puglia

Vito Ugenti segretario circolo PRC Carovigno

Angelo Leo

Responsabile nazionale dipartimento agricoltura PRC-SE

—