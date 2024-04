Manifestazione contro la discarica Formica Ambiente – arrivano altre adesioni

Legambiente ha aderito alla manifestazione pubblica sulla discarica Formica Ambiente del 6 aprile prossimo che avrà luogo in San Vito dei Normanni alle ore 18 in piazza Carducci. Le motivazioni sono puntualizzate in un comunicato stampa di Legambiente Puglia nel quale si ricorda la storia della discarica e delle contrade per chiedere non semplicemente di rigettare la richiesta e di ampliamento ma di procedere alla chiusura dell’impianto per le gravi criticità ambientali e per i danni prodotti anche nei confronti degli abitanti.

Siamo contrari all’ampliamento della Discarica in Contrada Formica per la tutela della salute dei cittadini e per la difesa e salvaguardia dell’ambiente. Basta inquinamenti. Contrada Formica (tra Brindisi e San Vito dei Normanni) si trova a pochi passi dal Territorio di Carovigno e dalla Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto. Diciamo NO senza se e senza ma!

Aderiamo, pertanto, Sabato 6 Aprile 2024 alla Manifestazione, indetta da Ggil di Brindisi, alle ore 18.00, in Piazza Municipio a San Vito dei Normani. Manifestiamo per protestare contro l’arrivo di 2 milioni di rifiuti a pochi passi anche dall’Agro di Carovigno e quindi dalle nostre case. Si tratta di un’area della Contrada Formica dove è acclamato l’inquinamento delle falde.

Insieme Diciamo fortemente NO all’ampliamento della discarica Formica.🟥

– Per/Se – Carovigno (Brindisi)