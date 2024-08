Manifestazione del 23 agosto. Una nota di Formica Ambiente

Nota Formica Ambiente Srl

Con riferimento alla manifestazione indetta per il 23 agosto nel Comune di San Vito dei Normanni,

desideriamo comunicare quanto segue.

Formica Ambiente Srl, proprietaria della discarica per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi,

situata in Contrada Formica dove insistono altre discariche, tra le quali quella pubblica del Comune

di Brindisi di c.da Autigno ed altre dismesse da tempo. Lo stabilimento è ormai da almeno 10 anni

impegnato a ricevere solo ed esclusivamente rifiuti provenienti dal ciclo regionale di trattamento dei

rifiuti urbani. Non vengono conferiti rifiuti pericolosì, né tantomeno rifiuti da fuori regione. È una

discarica privata di servizio/soccorso al ciclo rifiuti pubblico regionale e provinciale.

La discarica è autorizzata per l’impiego delle più moderne tecnologie e tecniche per il trattamento

dei rifiuti. Il sito è costantemente controllato dagli organi di controllo pubblici e in autocontrollo ha il

monitoraggio costante dei rifiuti in ingresso, della qualità della falda e dell’aria.

Giova inoltre rammentare la massima apertura espressa nel tempo verso gli organi di stampa, le

associazioni ed i cittadini, invitati più volte a verificare quanto dichiarato.

Ribadiamo anche in questa occasione la nostra disponibilità al dialogo, dichiarandoci pronti ad

accogliere una delegazione delle associazioni aderenti alla manifestazione, affinché possano

valutare l’impegno e la qualità del lavoro di Formica Ambiente e gli investimenti all’avanguardia

messi in campo per il rispetto dei più alti standard ambientali imposti dalle norme e dagli organismi

nazionali ed internazionali.

