MANIFESTAZIONE METALMECCANICI – CI SARA’ ANCHE SINISTRA ITALIANA

Il Circolo di Sinistra Italiana di BRINDISI “L’Agorà della Sinistra “

parteciperà alla Manifestazione indetta da FIM -Cisl FIOM -Cgil UILM -Uil

per venerdì 4 febbraio alle ore 17 presso la Scalinata Virgilio

per il Futuro dell’Industria Brindisina, significativamente per il Comparto Aeronautico e degli Appalti delle Piccole Aziende.

Un tessuto di lavoro, professionalità, di ricchezza economica per l’intera città e per l’intera area salentina e pugliese che le vicende di crisi economica sempre più strutturale dell’Italia, acuita dalla pandemia, stanno mettendo in serie difficoltà .

Non è tempo di dibattiti sterili e disinformati;

è il tempo dell’azione perché si impedisca lo smantellamento di quanto costruito in decenni di impegno, lavoro, competenze ed investimenti, è il tempo di creare le condizioni strutturali, finanziarie e istituzionali perché il tessuto industriale di Brindisi -di significativa qualità- si consolidi e si innovi in tecnologia e professionalità guardando concretamente alle inalienabili esigenze di ecosostenibilità e di sicurezza del lavoro.

Brindisi si svegli dal torpore che appare in alcune parti di essa e si impegni per un pezzo importante della sua storia e della sua ricchezza con lo sguardo al Futuro ed ai nostri giovani.

Il Coordinamento del Circolo

Brindisi, 2 febbraio 2022