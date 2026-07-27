Manifestazione per Abderrahim Fakir

Il comitato di Brindisi contro il genocidio del popolo palestinese ha chiamato in serata alla mobilitazione partendo da Piazza Vittoria per poi andare in corteo fino al Piazzale della stazione per la morte a Bologna di Fakir, durante un intervento delle forze dell’ordine. Il comitato di Brindisi “contro il genocidio del popolo palestinese, contro il riarmo e per la pace” esprime le più sincere condoglianze alla famiglia di Abderrahim Fakir, deceduto durante un intervento diretto delle Forze dell’Ordine. Dalla piazza si sono chieste risposte sul fatto che i responsabili di questa morte siano perseguiti come tali, cancellando lo scudo penale riservato a loro.