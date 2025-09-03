Manifestazione per Gaza – Di Cesare (Cgil): “Brindisi come Genova. Restiamo umani, date una possibilità alla pace”

Manifestazione per Gaza a
Brindisi sabato 6 settembre
Di Cesare: «Brindisi come Genova. Restiamo umani, date
una possibilità alla pace». Appuntamento alle 10.30 in
piazza Del Vento, davanti alla Base Onu
A Gaza si consuma da mesi una tragedia che ha già provocato oltre
65.000 morti accertati ed altrettanti che è impossibile sapere con
certezza, la metà donne e bambini. Oltre 70.000 feriti, ospedali
distrutti, scuole rase al suolo, più di un milione di civili costretti a
fuggire senza cibo, acqua e cure. È un genocidio che mette alla
prova la coscienza del mondo intero.
Per questo sabato 6 settembre alle 10.30 anche Brindisi sarà in
piazza. Lo faremo in piazza Del Vento, davanti alla Base Onu, luogo
simbolico della cooperazione internazionale. Da lì lanceremo un
messaggio chiaro: basta guerra, basta massacri, basta disumanità.
Le richieste sono nette: cessate il fuoco immediato, apertura di
corridoi umanitari, stop alla fornitura di armi, riconoscimento
dei diritti del popolo palestinese e rispetto del diritto
internazionale.
La CGIL di Brindisi comunica con soddisfazione l’adesione morale di
monsignor Giovanni Intini, arcivescovo di Brindisi-Ostuni, che per
gli impegni connessi alle celebrazioni dei Santi Patroni non potrà
essere presente, ma che ha garantito il suo richiamo al tema della
pace nel tradizionale discorso alla città. Ha confermato invece la
sua partecipazione il sindaco Giuseppe Marchionna, che porterà il
saluto della città. La CGIL ha rivolto un invito a tutti i sindaci del
territorio ad unirsi, perché di fronte a una barbarie simile non si
può restare divisi.
Gli interventi vedranno la voce di Massimo Di Cesare, segretario
generale della CGIL Brindisi, e del sindaco Giuseppe Marchionna.
Porteranno poi i loro contributi figure di grande spessore nazionale
e internazionale: Valentina Petrini, giornalista e inviata televisiva,
originaria di Taranto, nota per le sue inchieste su migrazioni e
diritti sociali e già vincitrice di riconoscimenti per i suoi reportage;
Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia dal 2003,
attivista per i diritti umani e autore di saggi su giustizia
internazionale, tortura e pena di morte; Gennaro Giudetti,
operatore umanitario tarantino di Operazione Colomba, testimone
diretto dei conflitti in Palestina e autore del libro Con loro, come
loro – Storie di donne e bambini in fuga, scritto con Angela
Iantosca.
Alla manifestazione hanno già aderito numerose associazioni locali
e nazionali, segno di una mobilitazione diffusa e trasversale che
vuole restituire dignità e futuro alla popolazione palestinese.
Per favorire la partecipazione è stato predisposto un servizio
navetta gratuito, in collaborazione con la Stp di Brindisi, con
partenza alle ore 9.30 da via Togliatti 44 e rientro alle ore 12 da
piazza Del Vento.
Il segretario generale della CGIL Brindisi, Massimo Di Cesare, lancia
il suo appello: «Brindisi come Genova. Restiamo umani. Date una
possibilità alla pace».