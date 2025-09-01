Manifestazione pro-Palestina. Ci sarà anche il Partito Democratico

Quello che sta accadendo in Palestina è insopportabile. Ogni giorno arrivano notizie e immagini di bambini, donne, anziani di giornalisti uccisi sotto i bombardamenti, di intere famiglie spazzate via, di un popolo che viene privato del diritto stesso di vivere e sosteniamo l’iniziativa umanitaria promossa dalla Global Sumud Flotilla e la raccolta di fondi per inviare aiuti a Gaza.

Non possiamo fingere di non vedere, non possiamo restare indifferenti.

Per questo sabato 6 settembre 2025 saremo in piazza del Vento a Brindisi per un presidio di solidarietà alla Palestina e per gridare forte che la Pace è l’unica strada possibile.

Scendiamo in piazza per chiedere lo stop immediato a ogni aggressione armata, per dire basta all’occupazione e alle violenze sui civili, per rivendicare corridoi umanitari sicuri e aiuti immediati alla popolazione di Gaza. Lo facciamo perché la Pace non è un concetto astratto ma è una scelta concreta, fatta di responsabilità, coraggio e solidarietà.

Ci saremo perché crediamo che tacere significhi essere complici, perché ogni vita conta, e nessun popolo deve essere condannato alla distruzione, perché crediamo che giustizia e convivenza siano possibili solo se si ha il coraggio di schierarsi contro la guerra e contro lo sterminio.

L’adesione non vuole rappresentare solo un gesto simbolico, ma è un modo per affermare con forza che Brindisi non resta indifferente ed alza la voce, sceglie e starà dalla parte della pace.

Partito Democratico Città di Brindisi