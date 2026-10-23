Manifestazioni violente, Caroli: “Plauso ai poliziotti della Digos di Bari per la brillante operazione”

Nota del presidente della Commissione regionale di studio e d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia, Luigi Caroli.

“Esprimo il più sentito plauso e profonda gratitudine agli uomini e alle donne della Questura di Bari, in particolare alla Digos, alla Direzione Distrettuale Antimafia e alla Procura per i Minorenni di Bari per la brillante e tempestiva operazione condotta nel capoluogo.

Grazie all’impeccabile lavoro di squadra e all’alto livello di prevenzione delle forze dell’ordine e della magistratura è stato sventato un disegno eversivo e violento che puntava a saccheggiare e devastare la città, strumentalizzando le piazze. L’integrazione nelle indagini della Procura per i Minorenni evidenzia ancora una volta la fondamentale attenzione verso le dinamiche che rischiano di coinvolgere o arruolare i più giovani in azioni criminali di tale gravità. La risposta ferma, attenta e puntuale delle istituzioni dimostra che in Puglia non c’è spazio per chi intende sovvertire la convivenza civile e il diritto a manifestare pacificamente.

Alle forze dell’ordine e ai magistrati va il nostro ringraziamento per aver difeso la sicurezza della comunità, degli imprenditori e la tutela del territorio”.