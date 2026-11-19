L’articolo 37, comma 1, del disegno di legge di Bilancio 2027, all’esame della Camera, prevede di ripartire in dieci rate annuali la quota dei crediti d’imposta Superbonus utilizzabile in compensazione nel 2027, relativa alle spese sostenute nel 2023. ANCE Brindisi, in linea con l’iniziativa del presidente nazionale Antonio Ciucci, chiede di modificare la disposizione durante l’esame parlamentare. «Cambiare le regole a lavori conclusi significa sottrarre liquidità alle imprese che hanno programmato il pagamento di imposte e contributi contando su quei crediti», dichiara Angelo Contessa, presidente di ANCE Brindisi. «Chi ha praticato lo sconto in fattura ha ricevuto quei crediti in pagamento di lavori già eseguiti e ha già pagato fornitori e dipendenti. Se la quota del 2027 viene diluita in dieci anni, queste imprese dovranno reperire fin da subito risorse aggiuntive per rispettare le scadenze fiscali e contributive». La misura penalizza in particolare le imprese che hanno conservato i crediti per utilizzarli direttamente in compensazione. Il rinvio ne riduce il valore reale e aggrava la pressione finanziaria in una fase già segnata dal caro energia e dal caro materiali. «Chiediamo a tutte le forze politiche del territorio di intervenire in Parlamento per ripristinare la possibilità di utilizzare per intero la quota 2027, almeno per le imprese che hanno praticato lo sconto in fattura», conclude Contessa. «Correggere l’articolo 37 significa tutelare chi ha fatto affidamento sulle regole vigenti e salvaguardare l’occupazione e la tenuta della filiera edile del territorio».