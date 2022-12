MANOVRA, D’ATTIS (FI): “ORGOGLIOSI E SODDISFATTI PER AUMENTO PENSIONI MINIME”

“L’aumento delle pensioni minime a 600 euro, per gli over 75, e’ uno dei risultati che Forza Italia ha conseguito, lavorando con pazienza e determinazione. Il nostro presidente Berlusconi ha sempre dimostrato grande cura verso quei cittadini che meritano un giusto ricompenso per il lavoro svolto per il Paese, per la società. In questo senso, aumentare le pensioni minime e’ un segnale di attenzione e noi siamo orgogliosi e soddisfatti e speriamo di fare tanto di più. Gli anziani sono un valore aggiunto e migliorare la loro vita e’ un atto di riguardo proprio di società civile”.

Lo scrive in una nota Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia.