Manovre salvavita – Domani evento formativo nella scuola “Giulio Cesare”

Domani, martedì 13 maggio, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Giulio Cesare”, si terrà un importante evento formativo in collaborazione con il Lions Club, “Viva Sofia” due mani per la vita”, un’iniziativa dedicata alla diffusione delle manovre salvavita, del primo soccorso e dell’uso del defibrillatore. L’evento coinvolgerà ben 50 ragazzi e ragazze tra i 12 e i 13 anni, che verranno formati in modo pratico e guidato da istruttori abilitati BLS—D, con l’ausilio di 50 manichini didattici. Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione.

L’iniziativa rientra nel più ampio impegno dei Lions sul fronte della sensibilizzazione e della formazione civica dei più giovani, con l’obiettivo di rendere gli studenti consapevoli del proprio ruolo attivo nella comunità e capaci di intervenire in situazioni di emergenza.

L’incontro sarà condotto da esperti formatori, che guideranno i ragazzi attraverso dimostrazioni pratiche e coinvolgenti, insegnando loro come agire tempestivamente in caso di ostruzione delle vie respiratorie — una delle cause più comuni di emergenza domestica, soprattutto in età infantile.

“Siamo profondamente grati al Lions Club – afferma la dirigente scolastica, prof.ssa Patrizia Carra, – per averci proposto questa attività di grande valore. Insegnare ai nostri ragazzi come agire in una situazione di emergenza significa dare loro strumenti di vita concreti e rafforzare il senso di responsabilità verso sé stessi e gli altri. Questo è il tipo di scuola che vogliamo: aperta, consapevole e pronta a formare cittadini attivi.”

L’evento rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra scuola e territorio, a testimonianza di quanto l’educazione alla salute e alla prevenzione debba essere una priorità condivisa.