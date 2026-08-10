Manutenzione Case Popolari – L’Assessore Saponaro replica al consigliere Tondi

Leggo con sorpresa la denuncia del Consigliere Comunale Luca Tondi sullo stato di manutenzione delle Case Popolari.

Bisogna riportare tutto alla verità di ciò che avviene e che determina situazioni che vengono denunciate ma che non vanno nel merito delle questioni.

Il Comune di Brindisi dovrebbe incassare circa 2milioni di euro di canoni di locazione, prima dell’ avvento dell’ Amministrazione Marchionna i canoni incassati erano di circa 200 mila euro, appena il 10 per cento, difficile prevedere interventi con una cosi vasta evasione, il Consigliere Tondi sa benissimo che Tolleranza Zero che stiamo attuando sta portando risposte significative con molteplici piani di rientro di evasori cronici che stanno consentendo dj programmare una serie d’ interventi.

Naturalmente oltre ad altre risorse che l’Amministrazione ha trovato, resta un dato la manutenzione ordinaria è a carico degli Assegnatari cosa mai fatta che provoca problemi dovuti a trascuratezza di chi dovrebbe preservare il Bene Pubblico.

Il Consigliere Tondi sa benissimo che nella sua Tuturano questa Amministrazione è intervenuta pesantemente contro le continue Occupazioni Abusive anche con l’aiuto delle Forze dell’Ordine, sembra strano che ciò non sia stato mai denunciato di chi vive giornalmente la Frazione di Tuturano.

L’ impegno dell’ Amministrazione é degli Uffici è costante nonostante tutte le difficoltà ed emergenze, chi è stato al fianco di questa Maggioranza sino a pochi mesi lo sa benissimo e ne condivise tutte le scelte.

Tutti dobbiamo essere impegnati per il ruolo che ricopriamo a un cambio di mentalità, l’Amministrazione non è più disponibile a tollerare evasori e a intervenire pagando con risorse pubbliche il Consumo di Acqua ed Energia di chi è affidatario di un bene pubblico e non mantiene gli impegni sui pagamenti.

Assessore Politiche Abitative e Servizi Sociali

Saponaro Ercole