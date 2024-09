Manutenzione illuminazione pubblica – Ass. Elmo: “Stiamo intervenendo nelle situazioni più urgenti”

L’Assessore ai Lavori Pubblici Cosimo Elmo ha avviato una ricognizione – anche sulla base delle segnalazioni giunte a Palazzo di città – delle situazioni che richiedono interventi urgenti nel settore della pubblica illuminazione.

Con la società concessionaria del servizio di manutenzione, pertanto, si è stabilito di intervenire in diverse zone della città.

In particolare:

- E’ stata avviata la dismissione delle torri faro del Parco Buscicchio per poi avviare la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione.

- A Tuturano si sta procedendo con la posa di plinti in via Santa Candida per la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica.

- Sul ponte che collega il rione Commenda con il rione Bozzano e con la zona industriale si è proceduto con la installazione di nuovo palo e del corpo illuminante (il precedente era stato rimosso ben 13 anni fa).

- Ripristino impianto di illuminazione nel Pattinodromo del rione Casale.

- Realizzazione nuovo cavidotto e installazione di nuovi pali della pubblica illuminazione in via Tito Livio.

“E’ chiaro – afferma l’Assessore Elmo – che è solo il primo passo verso un efficientamento della rete cittadina della pubblica illuminazione e siamo partiti dagli interventi più urgenti. Voglio sottolineare l’importanza della piena collaborazione con i cittadini attraverso cui riusciamo a monitorare i casi che richiedono azioni immediate”.