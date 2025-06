Manutenzione straordinaria di via Palmiro Togliatti e viale Aldo Moro, la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo

La Giunta Comunale di Brindisi nella seduta di questa mattina, giovedì 12 giugno, ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria di Viale Aldo Moro e di tratti di via Palmiro Togliatti. Tutto parte dall’approvazione della variante progettuale di delocalizzazione della pista ciclabile e dalla constatazione che si dovrà procedere “alla rimozione dei cordoli (…) della struttura che avverrà nei prossimi mesi” e questi interventi determineranno “un intervento urgente di messa in sicurezza della strada mediante la manutenzione straordinaria, ovvero un’attività che contempli sia il rifacimento della pavimentazione dell’intera carreggiata stradale di viale Aldo Moro – corsia verso il centro cittadino e sia tutte le restanti parti della carreggiata ove saranno rimossi i cordoli della ciclabile di viale Aldo Moro e Via Palmiro Togliatti”.

“Abbiamo considerato necessario l’intervento – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici, Cosimo Elmo – e per questo è stato redatto un progetto che consenta un transito agevole, sicuro e confortevole per gli utenti su Viale Aldo Moro e alcune zone di Via Palmiro Togliatti. Nell’intervento prevediamo anche la rimozione della pavimentazione stradale fessurata e a concreto rischio di buche e solchi”.

Nella delibera che ha approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di 176mila euro si prevede espressamente che “trattandosi di un intervento di manutenzione straordinaria su viabilità esistenti, non vi sono effetti di alcun genere determinati dalle opere, sia prima che dopo l’intervento, di modifica dello stato dell’ambiente”. “I lavori – ha ricordato l’assessore Elmo – saranno svolti utilizzando opportune segnalazioni con modalità e tempi tali da provocare il minimo intralcio alla circolazione”.

“Approvato il progetto esecutivo diamo ora l’avvio all’iter burocratico della gara – ha concluso il sindaco, dott. Giuseppe Marchionna -. Saranno applicate le norme sugli appalti delle opere pubbliche e, considerati i termini cronologici dei singoli adempimenti è nostra convinzione che i lavori su questa importante arteria cittadina, se non si registreranno intoppi, potranno iniziare nel prossimo mese di settembre”.