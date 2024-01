“Mappatura del No-Profit nel Comune di Brindisi”,

online il questionario per associazioni e gruppi informali

E’ disponibile online il questionario sulla “Mappatura del No-Profit nel Comune di Brindisi” sia sul sito del CSV Brindisi Lecce “Volontariato nel Salento” (www.csvbrindisilecce.it) che su quello del Comune di Brindisi (www.comune.brindisi.it). Si tratta di un censimento delle realtà associative della città di Brindisi (Organizzazioni di Volontariato, Ass. Promozione Sociale, Cooperative Sociali, Ente Filantropico, Società di Mutuo Soccorso, Ass. semplici non iscritte al RUNTS, Gruppi informali e Comitati). Il progetto“Mappatura del No-Profit nel Comune di Brindisi” è promosso dal Comune di Brindisi in collaborazione con CSV Brindisi Lecce “Volontariato nel Salento”, al fine di poter strutturare il Terzo Settore del capoluogo e creare reti sociali. Il report finale, con l’analisi dei questionari pervenuti entro il 31 Marzo pv sarà presentato in una conferenza cittadina del Terzo Settore in programma prima dell’estate 2024.



Per informazioni sul progetto o sul questionario è possibile contattare Danila Baldacci (Area Formazione CSV Brindisi Lecce “Volontariato nel Salento”) all’indirizzo d.baldacci@csvbrindisilecce.it o chiamare in orario d’ufficio allo 0831.515800.

I Centri di Servizio per il Volontariato sono previsti dal Codice del Terzo Settore – D. Lgs. N. 117/2017, dopo essere stati istituiti con la L. 266/91, “Legge Quadro sul Volontariato”. Il D. Lgs. 117/2017 precisa all’art. 63 che i CSV hanno il compito di “organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo, promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore (…) con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato (…)”.