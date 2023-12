MAPPATURA NO-PROFIT DI BRINDISI – DOMANI LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

“Mappatura del No-Profit nel Comune di Brindisi”,

giovedì 7 dicembre la presentazione del progetto

L’incontro promosso da CSV e Comune di Brindisi

è in programma a Palazzo Nervegna

Il CSV Brindisi-Lecce “Volontariato nel Salento” promuove per mercoledì 22 Una ricognizione delle associazioni del territorio per continuare a far crescere il Terzo Settore ed il lavoro di rete. Sarà questo il tema principale dell’incontro di presentazione del progetto “Mappatura del No-Profit nel Comune di Brindisi”, organizzato e promosso dal CSV Brindisi Lecce “Volontariato nel Salento” e dell’amministrazione comunale del capoluogo adriatico giovedì 7 dicembre (inizio alle ore 16.30) presso la “Sala Conferenze” di Palazzo Nervegna (Via Duomo, 16). Nel corso della presentazione interverranno Giuseppe Marchionna(Sindaco di Brindisi) e Rino Spedicato (CSV Brindisi Lecce “Volontariato nel Salento”).

“Il volontariato con le sue esperienze di prossimità– dice Rino Spedicato, –di ascolto-attivo del ‘grido della terra e dei poveri’ ed il suo radicamento nei territori e nelle comunità, rappresenta di fatto un soggetto sociale decisivo per la promozione del bene comune. Ma i volontari non sono solo persone generose che fanno “bene il bene”, sono anche, ed oserei aggiungere soprattutto, portatori sani di una cultura per gli altri, con un’idea fissa di Paese e di città fondata sul valore non negoziabile della solidarietà e sulla prassi costituiva del dialogo creativo e costruttivo tra istituzioni, associazioni e persone di buona volontà. Per il volontariato la co-programmazione e la co-progettazione, ad esempio, non sono solo strumenti amministrativi, ma autentici percorsi di amministrazione condivisa e di sviluppo del legame comunitario”.