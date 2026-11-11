Marcantonio Gallo – Chiuso il tour estivo con Barbara De Rossi, il regista pugliese pronto a ripartire da Roma con Beatrice Luzzi contro il bullismo

Dalla New York letteraria ai palcoscenici di pietra del Sud Italia: l’autore torna in Puglia prima del debutto romano dello spettacolo sociale “T’aspetto fuori”.

Si è conclusa con uno straordinario successo di pubblico e critica la tournée estiva del drammaturgo, attore e regista pugliese Marcantonio Gallo, che ha attraversato le piazze e i luoghi più suggestivi di Calabria, Sicilia e Basilicata con la sua opera teatrale “LE DONNE DI NESSUNO”.

Prodotto dalla LAROS di Gino Caudai con la regia di Enrico Maria Lamanna, lo spettacolo ha vissuto una dimensione fortemente evocativa grazie alla scelta di palcoscenici insoliti e immersi nella natura. Le tappe del tour hanno toccato anfiteatri all’aperto scavati nelle rocce e parchi naturali unici, tra cui l’arena del Giardino Botanico di Soverato, dove il mito si è fuso con la bellezza del paesaggio l’anfiteatro Maria de Rosis a Rossano Calabro e La Portella di Oriolo.

Il cuore pulsante di questo viaggio nei segreti dell’Odissea è stato il profondo lavoro attoriale di Barbara De Rossi nel ruolo di Penelope. L’attrice, icona del cinema e della televisione italiana – celebre per le sue interpretazioni intense in sceneggiati storici come La Piovra e da anni in prima linea nella difesa dei diritti delle donne – ha regalato al pubblico una performance magistrale, spogliando il personaggio del mito classico per restituire una figura fiera, drammatica e straordinariamente moderna. Al suo fianco, lo stesso Marcantonio Gallo ha vestito i panni di Ulisse, guidando un cast d’eccellenza che ha visto protagoniste anche Stella Egitto, Francesca Nunzi, Maria Vittoria Casarotti Todeschini e Giada Garatti.

“Il personaggio di Ulisse mi ha sempre portato fortuna, fin da quando arrivai per la prima volta a Brindisi da Milano. Fu il Professore Ettore Catalano, docente di Storia, a volermi per interpretare quella parte. Portammo in scena il suo Ulisse il Narratore per tre anni, di cui era autore e regista, prodotto dall Abeliano di Bari. E pensare che all’inizio volevo rifiutare la parte per paura di non farcela. C’erano un sacco di battute e io con la memoria ho sempre fatto una grande fatica”.

Ma il percorso dell’autore, anche se lontano dalle scene, ha vissuto stagioni intense: dopo un tour di presentazioni in giro per l’Italia per promuovere il suo romanzo d’esordio “SI È FATTO BUIO”, edito da LePietre Editore, lo scorso anno il libro ha valicato i confini nazionali con la traduzione in inglese. Un lavoro di riscrittura profondo che ha visto Gallo trasferirsi momentaneamente a New York per lavorare gomito a gomito con il traduttore.

“Dopo aver esplorato i silenzi della modernità a New York con il mio romanzo, e dopo averlo in qualche modo scritto di nuovo attraverso la traduzione, avevo voglia di tornare al teatro, al Mediterraneo, al mito, ma partendo da Ulisse stavolta ho voluto dare voce a chi per secoli è rimasto nell’ombra di un’impresa altrui: le donne. Da qui l’idea di ripensare l’Odissea dal punto di vista femminile, che nello spettacolo “Le Donne di Nessuno” diventano protagoniste assolute. Ulisse racconta la sua storia ma loro replicano con una loro personale versione dei fatti.”

Finita la stagione estiva, Gallo si trova temporaneamente nella nostra Puglia, ma l’agenda dell’artista è già fitta di impegni imminenti che lo porteranno a breve a Roma. Nella Capitale prenderà infatti il via la nuova stagione teatrale all’insegna dell’impegno sociale con la ripresa del tour di “T’ASPETTO FUORI”, lo spettacolo dedicato al contrasto del bullismo e del cyberbullismo tra i giovani.

Nella pièce, Gallo interpreta un professore di filosofia che tenta di scardinare le barriere del silenzio per aiutare un suo studente vittima di persecuzioni da parte dei compagni. Nel ruolo della madre del ragazzo ci sarà Beatrice Luzzi.

“Tornerò presto a Brindisi con uno spettacolo di cui per scaramanzia non anticipo nulla ma sarà una grande sfida, anche per me stesso. Uno spettacolo che in qualche modo include la città di Brindisi, alla quale sono grato per la splendida accoglienza riservatami anni fa, quando, arrivato da Milano, l’ho eletta a mia città di adozione, anche se sono nato pochi chilometri più in là.”