Marcantonio Gallo ha presentato il suo libro: “Si è fatto buio”

“Noi siamo niente senza una storia. Abbiamo bisogno di storie per credere in qualcosa e, dunque, vi invito a credere in questa-Marcantonio Gallo”. Presso lo stupendo Chiostro della Chiesa di San Benedetto, Brindisi, si è tenuto un altro interessante appuntamento della “Rassegna del Chiostro 2024″, a cura di Francesca Romana Intiglietta. Marcantonio Gallo, attore, regista, scrittore, ha presentato il suo libro:”Si è fatto buio”. È intervenuta Francesca Romana Intiglietta che ha salutato i presenti e ha introdotto l’argomento della serata. Ha dialogato con l’autore la giornalista Anna Consales. Tante le performance teatrali di Marcantonio che hanno sempre riscosso grande successo di pubblico e di critica. Con Fabrizio Cito è fondatore del “Teatro delle Pietre”, un progetto culturale e artistico, ideato con l’intento di valorizzare il patrimonio della città. Un teatro che utilizza, spesso, luoghi di grande valore storico, come Castelli e spazi all’aperto, per mettere in scena spettacoli che uniscono il teatro tradizionale con sperimentazioni contemporanee. Spazi storici, ricchi di “pietre” antiche che diventano parte integrante della scenografia e dell’esperienza teatrale. Nel 2016 è stato pubblicato il libro “Dentro/Fuori: carcere e dintorni”, un progetto di teatro all’interno del carcere, in collaborazione con il Ministero di Grazia e Giustizia e la Casa Circondariale di Brindisi, che vede detenuti e attori impegnati sui palchi dei teatri italiani. Nel 2023 è stato pubblicato il primo romanzo di Marcantonio “Si è fatto buio”, una storia intensa, emozionante, che riesce a coinvolgere il lettore che, pagina dopo pagina, segue il racconto senza riuscire a distogliere l’attenzione fino ad arrivare alla conclusione. Una storia d’amore nata sui social, “non eravamo altro che pixel sullo schermo”. Un primo incontro a New York e poi più niente, la triste convinzione che fosse tutto finito e che non ci sarebbe stato alcun futuro. Una telefonata in piena notte sconvolge tutte le certezze ed ecco che Jim ritorna prepotentemente ad occupare la mente del protagonista di cui non si saprà mai il nome. Un aereo prenotato in fretta e l’arrivo a New York, “quando appare lo skyline di New York tutto diventa magico”, “New York è la città perfetta in cui nascondersi, il posto giusto dove sparire e cancellare quel labirinto di impronte che lasciamo ogni giorno”. Una storia d’amore con allo sfondo “La grande mela”, la città che non dorme mai, la città che ti coinvolge e, a volte, ti disorienta. Marcantonio Gallo ha parlato dei suoi progetti futuri, come la trasposizione teatrale del romanzo a cui, a breve, sicuramente, potremo assistere e , grande sorpresa, la traduzione in inglese del romanzo. Al termine dell’incontro, ha firmato le copie del suo libro. L’esposizione pittorica tematica è stata a cura di Patrizia Minardi, un’artista molto talentuosa ed entusiasmata che, con le sue opere, è riuscita ad incuriosire il pubblico che si è lasciato coinvolgere dalle varie descrizioni. Patrizia ha voluto fare dono di una sua opera all’autore. Un dipinto di New York, la città che appare in tutto il romanzo, che Marcantonio ha apprezzato moltissimo. La prof.ssa Lina Stella, del Rotary Club di Brindisi “Valesio”, ha donato all’autore una trozzella artigianale, simbolo della Messapia e dello stesso Club. Agli ospiti, inoltre, sono stati offerti omaggi delle Cantine Botrugno. Foto di Maurizio De Virgiliis.