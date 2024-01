Marcantonio Gallo ha presentato il suo libro “Si è fatto buio”

“Ci sono storie che si consumano quando le scrivi e storie che, ogni volta che le dici, cambiano. Siamo sempre altro da ciò che raccontiamo, mentire è un modo per sopravvivere”. Presso la Sala Conferenze dell’Accademia degli Erranti- Ex Convento delle Scuole Pie, Marcantonio Gallo ha presentato il suo romanzo “Si è fatto buio”. L’appuntamento, della rassegna “Pagine Erranti”, il primo del 2024, in collaborazione con “Brindisi città che legge”, è stato proposto dall’A. p. s. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività dell’Accademia degli Erranti”, programma “Riusa Brindisi- Case di Quartiere” e Statio Peregrinorum. È intervenuto Antonio Melcore, direttore dell’Accademia degli Erranti, per i saluti al pubblico presente. Ha dialogato con l’autore, la giornalista Anna Consales. Il romanzo di Marcantonio è profondo, intenso, emozionante e, sicuramente, non lascia indifferenti. È una storia d’amore con allo sfondo New York, la città che non dorme mai, la città che ti coinvolge completamente e, quasi, ti assorbe. I protagonisti della storia sono due, l’io narrante, di cui non viene svelato il nome, e Jim. Tutto ha inizio con una telefonata da New York che riporta alla mente tutto ciò che avevano vissuto 10 mesi prima. Un aereo prenotato in fretta e il ritorno nella “Grande Mela”, con l’ansia di scoprire cosa è successo e, quasi, la paura di incontrare nuovamente Jim. Perché non si era più fatto sentire in tutti quei mesi? Una storia che sembrava, ormai, senza futuro e, improvvisamente, tutto torna in mente. Ricordi che si mescolano al presente, luoghi che riportano alla mente tanti ricordi. Sentimenti profondi, voglia di capire e quasi un senso di impotenza. Un silenzio che avvolge la narrazione e che diventa, realmente, uno dei protagonisti principali. Un amore intenso, iniziato sui social e poi diventato reale in una New York che “è la città perfetta in cui nascondersi, Il posto giusto dove sparire e cancellare quel labirinto di impronte che lasciamo ogni giorno”. Grande è stato il coinvolgimento del pubblico presente che ha seguito con curiosità e partecipazione. Dal bellissimo romanzo “Si è fatto buio” sarà tratta, a breve, l’omonima pièce teatrale che, sicuramente, ci regalerà forti emozioni. Al termine dell’incontro, Marcantonio Gallo ha firmato le copie del suo libro. “Date parole al vostro dolore altrimenti il vostro cuore si spezza- William Shakespeare”.