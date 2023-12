Presso l’auditorium del Museo Archeologico “Francesco Ribezzo”, Brindisi, Marcello Veneziani ha presentato il suo libro “Vico dei miracoli: Vita oscura e tormentata del più grande pensatore italiano”. Marcello Veneziani, giornalista e scrittore, considerato un grande del pensiero filosofico italiano ed europeo, è nato a Bisceglie e vive tra Roma e Talamone. Ha fondato e diretto varie riviste. Ha scritto su tanti quotidiani e settimanali, dal Corriere della Sera a La Repubblica, giusto per citarne alcuni. È commentatore della Rai e ha scritto vari saggi tra i quali:”La rivoluzione conservatrice in Italia”; “Processo all’Occidente”; “La cultura della destra “, “La sconfitta delle idee”. In seguito ha pubblicato saggi filosofico letterari e altri libri che hanno sempre riscosso molto successo. “Vico dei miracoli” è la vita un pò romanzata di uno dei più grandi pensatori della nostra tradizione, Giambattista Vico appunto. Un libro inconsueto e avvincente, la narrazione di un’epoca, di un pensiero originale e di un uomo grande e, sicuramente, singolare, scritto in una lingua fresca e diretta, intinta nel vernacolo napoletano. Ogni dettaglio della vita del Vico viene descritto con cura e precisione. Marcello Veneziani ha deciso di scrivere questo libro proprio perché non c’è un racconto biografico su Vico. È stato molto interessante sapere come sia stato intenso e costruttivo immergersi nei luoghi, per conoscere tutte le informazioni possibili su questo grande che, spesso, è stato ignorato. Un libro sicuramente affascinante, imperdibile, che l’autore ha scritto con attenzione a tutti i particolari, a volte inediti, del grande pensatore. Sono intervenuti: il Sindaco Giuseppe Marchionna e il vicesindaco Massimiliano Oggiano. La giornalista Maria Di Filippo ha dialogato con l’autore. Anna Consales