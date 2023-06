MARCHIONNA È STATO PROCLAMATO SINDACO DI BRINDISI

“Sarò il sindaco di tutti, di chi mi ha votato, di chi non mi ha votato e di chi non è andato a votare-Pino Marchionna”. Giuseppe Marchionna, detto anche Pino, è ufficialmente il nuovo sindaco di Brindisi. La cerimonia di proclamazione a primo cittadino si è tenuta oggi, giovedì 1 giugno 2023, presso la Sala della Colonna di Palazzo Granafei Nervegna di Brindisi. Pino Marchionna, lunedì 29 maggio 2023, ha vinto al ballottaggio contro Roberto Fusco, candidato del M5S appoggiato anche dal Pd, ed è diventato quindi il nuovo sindaco della nostra città, primo cittadino eletto con il supporto di sei liste del centro-destra. Già sindaco di Brindisi dal 1990 al 1992, è stato il sindaco dell’accoglienza durante l’esodo dall’Albania nel marzo 1991e da quella esperienza ha anche tratto ispirazione per un libro. Primo cittadino di una città che si mostrò subito solidale e accogliente verso migliaia di profughi che scappavano dalla loro terra in cerca della libertà. Marchionna e la sua maggioranza dovranno mettersi subito al lavoro per la composizione della nuova giunta e fare così fronte ai tanti problemi della città. Fra le tante priorità, grande attenzione per le periferie e il proposito di mettere fine alle politiche anti industrialiste. Anna Consales