MARCHIONNA HA CHIUSO NEL VILLAGGIO PESCATORI

Ultimi istanti di campagna elettorale per il centro destra e per il candidato sindaco Giuseppe Marchionna al Villaggio Pescatori, sul porto di Brindisi. Presenti il senatore Maurizio Gasparri e il Ministro Raffaele Fitto. Per Marchionna e’ stata una circostanza importante la presenza del Governo e della coazione di centrodestra. Gasparri ha fatto notare come siano importanti le ultime ore per dare lo slancio definitivo al centrodestra e alla citta di Brindisi. La serata e’ stata allietata da musica anni ’70 e’ 80 con un buffet fish and chips.