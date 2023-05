MARCHIONNA: “IL GOVERNO E I SUOI ESPONENTI CON NOI A BRINDISI, NE SIAMO ORGOGLIOSI. CENTRODESTRA E’FORTE E UNITO PER RILANCIARE LA CITTA’”

Nota del candidato sindaco di Brindisi, Pino Marchionna.

“Ministri, viceministri, sottosegretari, parlamentari e rappresentanti di partito: la campagna elettorale è quasi agli sgoccioli e non posso sottacere la soddisfazione e l’orgoglio di aver sentito e di sentire, in questi giorni così intensi, la vicinanza costante del governo Meloni. Per me è un riconoscimento di valore, ma lo è per tutta la nostra coalizione: abbiamo formulato a Brindisi una proposta politica seria e credibile, che affonda le radici nella coesione e nell’unità di intenti di tutte le forze che la compongono. Non è poco, soprattutto con uno sguardo a quello che verrà: avere una maggioranza compatta significa poter traghettare progetti, interventi e opere con il piede sull’acceleratore. Ergo, vuol dire dare alla cittadinanza le risposte che attende senza incorrere nelle lungaggini della politica della “discordia”. Non solo: abbiamo un governo nazionale che ha dimostrato –e continua a farlo in queste ore determinanti- di sostenere così tanto la nostra causa da scendere in campo e venire a Brindisi con tantissimi esponenti. Cosa comporta? Che ogni intervento per il rilancio infrastrutturale, economico ed occupazione che vorremo avviare in città potrà contare sul sostegno strategico e cruciale dell’esecutivo. È lusinghiero per me, ma soprattutto per la nostra Brindisi che ha tantissime potenzialità ancora inespresse su cui bisogna puntare per guardare con fiducia al futuro. Possiamo e dobbiamo farlo, sarà il nostro imperativo morale categorico, se i cittadini vorranno onorarci della loro fiducia”.