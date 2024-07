Marchionna non scherza: nomi entro oggi, oppure domani assegna le deleghe

Il Sindaco Pino marchionna ha deciso di concedere le ultime 24 ore a Fratelli d’Italia per dipanare una questione che sta assumendo connotati indecifrabili. Il partito appare chiaramente spaccato in due, tra coloro che vorrebbero la riconferma in Giunta di Oggiano (Sticchi e Vantaggiato) e coloro che vorrebbero esattamente l’opposto (De Maria e Borromeo). Al centro ci sono il coordinatore cittadino Cesare Mevoli e quello provinciale Luigi Caroli che tentano una disperata opera di mediazione.

Nel frattempo, i “sette assessori senza deleghe” possono fare ben poco, se non presidiare Palazzo di Città non avendo neanche una sedia dove accomodarsi (nessuno può anticipare i tempi andando ad occupare gli uffici dei singoli assessorati. E per il primo cittadino il sacrificio di farsi carico di tutta la vita amministrativa. Insomma, una situazione che non può ancora avanti per molto ed è questo il motivo per cui Marchionna ha detto basta: i due nomi degli assessori entro domani, oppure si andrà avanti in sette con le deleghe assegnate. E non sarà roba di poco conto perché a Fratelli d’Italia, in caso di ripensamento, potrebbero rtimanere due deleghe “leggere” visto che non si possono lasciare scoperti settori vitali come quelli dell’Urbanistica o dei servizi sociali.