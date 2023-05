MARCHIONNA: “REALIZZEREMO CENTRI DI AGGREGAZIONE PER ANZIANI E GIOVANI NEI QUARTIERI”

Nota del candidato sindaco di Brindisi, Pino Marchionna.

“I quartieri periferici non possono essere solo dormitori, men che meno luoghi dove “parcheggiare” immigrati come accaduto per l’ex delegazione del Casale. In questa campagna elettorale abbiamo promesso -e lo faremo- di rilanciare la qualità della vita di coloro che vivono nelle zone periferiche di Brindisi. Ci vuole impegno e noi siamo pronti: è possibile. Perciò, lavoreremo per accendere le vetrine, incentivando, con finanziamenti appositamente previsti per i giovani, l’apertura di attività (soprattutto di prima necessità, che pure mancano). Inoltre, con la collaborazione del governo, intercetteremo i fondi necessari per recuperare spazi da adibire alle delegazioni in tutti i quartieri. E, soprattutto, intendiamo realizzare centri di aggregazione per i nostri anziani e per i giovani. Solo con questi presidi potremo restituire dignità e sicurezza a chi vive nelle periferie. Abbiamo un programma serio e sappiamo come portarlo avanti: i cittadini saranno con noi”.