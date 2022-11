MARCIAPIEDI ROTTI – A RISCHIO LE GAMBE DEI PEDONI….

La città di Brindisi continua a dover fare i conti con problemi legati a mancati interventi di arredo urbano ed a manutenzioni di strade e marciapiedi mai effettuate.

Oggi ci occupiamo di ciò che avviene sulle principali strade di accesso al centro commerciale Brinpark, l’unico situato nel centro abitato di Brindisi. I marciapiedi di via Palmiro Togliatti e di via Caduti di via Fani sono letteralmente impraticabili a causa delle radici degli alberi che hanno totalmente divelto i mattoni, trasformando la parte di strada riservata ai pedoni in un campo di battaglia.

Intanto bisognerebbe chiedersi chi ha avuto la splendida idea di piantare degli alberi di pino a bordo carreggiata, sapendo che le radici di questi Alberi ad alto fusto camminano in superficie e quindi distruggono tutto ciò che incontrano. Ed in effetti è ciò che avviene ovunque, comportando la necessità di continui interventi di rifacimento del tappetino stradale ed ovviamente dei marciapiedi.

Qui, nei grandi viali di accesso alla città, si fa finta di non vedere che è diventato letteralmente impossibile transitare e prima o poi qualcuno si farà male, ovviamente scaricando responsabilità e costi di risarcimento sulle casse del Comune.

Un motivo in più perché si intervenga con estrema decisione, pianificando il rifacimento totale dei marciapiedi. Più in generale, è necessario che si intervenga per risistemare il rondò di accesso a Brinpark e per rendere più presentabile la città di Brindisi agli occhi dei tanti visitatori che giungono da fuori e che si ritrovano ad attraversare viali sconnessi, con illuminazione spesso insufficiente e con segnaletica stradale decisamente carente.

A volte ci vuole davvero poco per abbellire una città e Brindisi ha mezzi e risorse per farlo.