Marco Caforio festeggia 10 anni di attività

E a festeggiare è lo stilista brindisino Marco Caforio che in questi anni ha esaudito il sogno di tante spose e non solo, molte sono state le diciottenni che hanno chiesto a lui di realizzare il proprio abito da principessa.

Non tutto è stato semplice nel corso di questi anni, molti sono stati gli ostacoli da superare e molte sono state le salite da affrontare affinché un abito fosse indossato alla perfezione.

Conosciamo Marco anche come noto hairstilyst e la sua firma sta proprio nel fatto che cura ogni look di una donna nel minimo dettaglio.

Questa volta, in occasione dei 10 anni di attività, presenta la collezione firmata e ideata da lui nel posto in cui è riuscito ad affermarsi: la sua città.

Domenica 17 Novembre vedremo la sua collezione sfilare a Palazzo Granafei Nervegna alle ore 17:30 nella sala Colonna non a caso l’ispirazione arriva da lì.

Molte quindi le sorprese che vi attendono.