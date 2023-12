MARCO CAFORIO HA PRESENTATO LA COLLEZIONE SPOSA 2024

Presso Borgo Ducale si è tenuto l’evento “Bridal Show” a cura di Marco Caforio, titolare e stilista dell’atelier “Caforio Spose” di Brindisi. “La mia sposa? Una figura iconica, unica nel suo genere, elegante, raffinata e di buon gusto. Questa sarà la donna che desidero vestire nel 2024”, sono state queste le parole dello stilista che ha preparato l’evento con molta cura e con la passione che, da sempre, lo contraddistingue. Un’atmosfera fiabesca ha fatto da scenario ad una passerella raccontata attraverso la storia dello Schiaccianoci. Due giovani ballerini hanno dato il via alla serata esibendosi in una bellissima performance. È iniziata, quindi, la sfilata di abiti da sposa e da cerimonia, accompagnata da musica e vari effetti speciali molto apprezzati. Gran finale con una romantica torta rosa, che Marco ha voluto offrire a tutti i presenti, con uno spettacolo pirotecnico molto coinvolgente ed emozionante. Tantissimi gli applausi a fine sfilata e grande è stata la soddisfazione di Marco per avere realizzato anche quest’anno un evento importante per presentare le sue creazioni e fare, così, sognare le future sposine. Anna Consales