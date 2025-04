Marco Lollobrigida ha presentato il suo libro “Oro Rosa. Le donne che hanno portato l’Italia in cima al podio olimpico”

Presso la Sala Gino Strada di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, Marco Lollobrigida, vicedirettore di RAI Sport, ha presentato il suo libro:”Oro Rosa. Le donne che hanno portato l’Italia in cima al podio olimpico”. L’evento è stato organizzato dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi con il Comune di Brindisi. L’incontro, che ha visto la partecipazione dell’allenatrice ed ex pallavolista Ida Taurisano, è stato moderato dal giornalista Antonio Celeste. Sono intervenute: Giuliana Tedesco, vicesindaco di Brindisi, e Federica Masi, componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Il libro racconta quasi un secolo di imprese straordinarie di donne che sono salite sul podio olimpico. Non è un racconto soltanto del successo di queste donne, ma, anche, di tutto ciò che lo precede: il duro lavoro, i sacrifici, le delusioni e le rinascite. È importante capire cosa c’è realmente dietro una medaglia d’oro. Biografie attente di donne indimenticabili, storie di passione sportiva, sacrificio e successo. Marco Lollobrigida ne traccia dei ritratti che sono dei veri e propri racconti: dai primi successi sportivi, passando attraverso i sacrifici, per arrivare sul podio olimpico. Anna Consales