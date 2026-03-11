Marco Masini in concerto il 7 agosto a San Pancrazio Salentino

Un repertorio che ha attraversato oltre trent’anni di musica italiana, un rapporto diretto con il pubblico che nel tempo è diventato parte stessa delle sue canzoni. Marco Masini torna dal vivo con “Marco Masini – Live 2026”, tour che porterà il cantautore fiorentino nelle principali arene estive del Paese. Tra gli appuntamenti in calendario anche quello di venerdì 7 agosto 2026 alle ore 21.30 al Forum Eventi di San Pancrazio Salentino, concerto organizzato da Aurora Eventi di Livio Iaia. I biglietti sono disponibili online sul circuito TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

Il ritorno sui palchi arriva dopo il passaggio al Festival di Sanremo 2026, dove Masini ha presentato insieme a Fedez il pezzo “Male Necessario”, e dopo l’uscita del suo ultimo lavoro discografico “Perfetto Imperfetto”(Momy Records, Concerto / BMG), pubblicato il 6 marzo. Un progetto che affianca nuove canzoni a una scrittura che nel tempo ha costruito un repertorio tra i più riconoscibili della musica italiana: durante il concerto il pubblico potrà ascoltare dal vivo alcuni dei brani del nuovo album, accanto alle pagine più amate di una carriera che supera i trentacinque anni.

Ad anticipare il disco è stato il singolo “E poi ti ho visto cadere”, scritto e composto da Cesare Chiodo, Antonio Iammarino, Marco Masini e Simone Zampieri, oggi in rotazione radiofonica. Nell’album trovano spazio anche “Male Necessario”, portato a Sanremo con Fedez e vincitore del Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, e una nuova versione di “Bella Stronza”, rilettura contemporanea di uno dei titoli più conosciuti del repertorio di Masini. Il concerto di San Pancrazio Salentino offrirà così un viaggio dentro una storia musicale che parte da lontano: nato a Firenze il 18 settembre 1964, Masini cresce in un ambiente familiare in cui la musica è presenza quotidiana. A metà degli anni Ottanta incontra prima Beppe Dati e poi Giancarlo Bigazzi, figure decisive per il suo percorso artistico. In quegli anni lavora come musicista e autore, partecipa a tournée e presta la voce guida a “Si può dare di più”, pezzo destinato a diventare uno dei simboli della canzone italiana.

La svolta arriva nel 1990, quando Masini partecipa al Festival di Sanremo con “Disperato”. Il brano vince nella sezione “Novità” e ottiene anche il Premio della Critica Mia Martini. Il disco d’esordio, che porta il suo nome, supera rapidamente le ottocentomila copie vendute e contiene titoli destinati a entrare nella memoria collettiva, tra cui “Ci vorrebbe il mare”. Da allora la sua carriera si sviluppa attraverso canzoni che hanno accompagnato diverse generazioni di ascoltatori: “Perché lo fai”, “Cenerentola innamorata”, “Vaffanculo”, “T’innamorerai”, “Bella Stronza” e “L’uomo volante”, con cui Masini conquista il primo posto al Festival di Sanremo nel 2004. Un percorso fatto di dischi, concerti e collaborazioni che negli anni ha consolidato il rapporto con il pubblico.

Nel tour estivo “Marco Masini – Live 2026” queste canzoni tornano a dialogare con le nuove composizioni di “Perfetto Imperfetto” in un concerto costruito come un racconto musicale che attraversa epoche diverse della sua produzione. La scaletta alterna momenti più intimi a passaggi di grande energia, mantenendo al centro la scrittura e l’intensità interpretativa che da sempre qualificano il cantautore fiorentino. Il tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music, prenderà il via a luglio con una serie di appuntamenti nelle arene all’aperto di tutta Italia e si concluderà in autunno con alcune date speciali nei palasport.