“MARCO PACUVIO”: GLI ALUNNI NELLE AULE DEI PROFESSORI. NUOVA SPERIMENTAZIONE

Provate ad immaginare come un piccolo accorgimento possa addirittura stravolgere la giornata scolastica. Ebbene, l’innovazione, che consiste nell’introduzione della Didattica per ambienti di apprendimento, è stata presentata nella scuola media “Marco Pacuvio” che ha voluto entrare a far parte – prima scuola del Salento – della rete nazionale “Dada”. In pratica – si partirà adesso a livello sperimentale ma poi la novità sarà introdotta ufficialmente nel prossimo anno scolastico – non saranno più gli insegnanti a raggiungere gli alunni in classe, ma i ragazzi a cambiare aula a fine lezione.