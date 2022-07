MARCO SIST SALUTA LA HAPPY CASA BRINDISI

Happy Casa Brindisi ringrazia e saluta il preparatore fisico Marco Sist, protagonista di una decade storica per il basket brindisino dal ritorno in Serie A ai campionati di vertice in Italia e in Europa.

Sono 389 in totale le presenze di Marco Sist in partite ufficiali tra A2, Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e coppe europee.

La società ha accettato la decisione personale del proprio assistito, augurandogli il meglio per la nuova esperienza professionale in procinto di intraprendere al di fuori del mondo sportivo.

Buona fortuna Marco, sempre uno di noi! #ForzaBrindisi