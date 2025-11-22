“Mare 128” – Il Consiglio di Stato annulla il diniego comunale

L’Associazione “Centro Ricreativo Culturale Dipendenti Ministero

dell’Economia e delle Finanze” che gestisce lo stabilimento balneare di

Apani denominato Mare 128 località Posticeddu di Brindisi, comunica, con

grande soddisfazione, che si è concluso il giudizio amministrativo innanzi

al Consiglio di Stato con l’accoglimento del ricorso proposto

dall’Associazione assistita dall’Avv. Anna Maria Ciardo del Foro di Lecce.

Tale giudizio è scaturito dal diniego del Comune di Brindisi alla proroga

della concessione demaniale marittima.

I giudici amministrativi hanno ritenuto fondato il ricorso in appello

annullando il diniego comunale.