“Mare 128” – Il Consiglio di Stato annulla il diniego comunale

L’Associazione “Centro Ricreativo Culturale Dipendenti Ministero
dell’Economia e delle Finanze” che gestisce lo stabilimento balneare di
Apani denominato Mare 128 località Posticeddu di Brindisi, comunica, con
grande soddisfazione, che si è concluso il giudizio amministrativo innanzi
al Consiglio di Stato con l’accoglimento del ricorso proposto
dall’Associazione assistita dall’Avv. Anna Maria Ciardo del Foro di Lecce.
Tale giudizio è scaturito dal diniego del Comune di Brindisi alla proroga
della concessione demaniale marittima.
I giudici amministrativi hanno ritenuto fondato il ricorso in appello
annullando il diniego comunale.