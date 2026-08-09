“Mare per Tutti”: zero barriere, tanto sport, la nuova vita dell’Ex Lido Poste (ex Saca) a Brindisi

“Mare per Tutti”: zero barriere, tanto sport,

la nuova vita dell’Ex Lido Poste (ex Saca)

Un mare senza barriere: la spiaggia pubblica dell’ex Lido Poste (ex Saca) diventa un modello di inclusione ed efficienza.

L’Amministrazione comunale aggiudicatrice del finanziamento di 50 mila euro previsto dall’Avviso pubblico “Spiagge libere” parte del programma “Mare Democratico” realizza in modo tempestivo le strutture di valorizzazione del patrimonio naturalistico cittadino.

«Gli impegni assunti dall’Amministrazione comunale, che seguono la visione del sindaco Giuseppe Marchionna, si stanno trasformando in risultati concreti.», dichiara l’Assessore al Turismo e al Marketing territoriale Giuseppe De Maria. «Continueremo con determinazione e intraprendenza affinché la nostra città possa diventare un punto di riferimento turistico di eccellenza, per i visitatori ma soprattutto per la nostra comunità che potrà riconoscersi con orgoglio in una Brindisi contemporanea, decorosa e attrattiva.»

Con questi interventi, l’ex Lido Poste diventa il simbolo di un mare realmente accessibile, inclusivo e capace di offrire servizi di qualità alla portata di tutti.

A seguito dell’aggiudicazione avvenuta a metà luglio, Brindisi si è dimostrata uno dei primi 56 Comuni beneficiari a realizzare le opere che prevedono il completamento ed il miglioramento delle infrastrutture dedicate all’accessibilità della spiaggia libera, dimostrando efficienza amministrativa, capacità organizzativa e una concreta attenzione verso le esigenze della comunità.

«Esprimo profondo orgoglio per questo importante finanziamento», ha dichiarato l’Assessora al Patrimonio Caterina Cozzolino. «Ora questo luogo appartiene alla comunità: custodiamolo. I vandalismi feriscono la città e privano diritti a chi ha bisogno di spazi accessibili. Rispettare un bene pubblico significa avere cura di Brindisi e del suo patrimonio».

Gli interventi comprendono la realizzazione della passerella che garantisce un accesso agevole alla spiaggia, con particolare attenzione alle persone con difficoltà motorie, l’installazione di servizi igienici, docce e spogliatoi, la realizzazione e delimitazione del campo da beach volley, oltre alla messa in sicurezza del rudere presente nell’area, propedeutica al successivo intervento di demolizione. Opere che rendono oggi questo tratto di litorale più accogliente, sicuro e pienamente fruibile.

Le strutture e i servizi realizzati saranno completamente gratuiti e garantiranno la piena fruizione pubblica delle spiagge libere.