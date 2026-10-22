“MARIA, IL MISTERO DI UN SÌ”: A LATIANO UN CONCERTO POLIFONICO TRA MUSICA, FEDE ED EMOZIONE

Il Coro Polifonico “Mater Misericordiae” dell’Associazione Musicale Culturale EUTERPE APS protagonista di un evento musicale in occasione del Centenario del transito di San Bartolo Longo.

LATIANO (BR) – Sabato 24 ottobre 2026, alle ore 18.30, la Chiesa Madre di Santa Maria della Neve di Latiano ospiterà il concerto meditazione “Maria, il mistero di un Sì”, un appuntamento musicale e spirituale organizzato dall’Opera San Bartolo Longo nell’ambito del Festival San Bartolo Longo e del Meeting della Cittadinanza Piena e Universale 2026, in occasione delle celebrazioni per il Centenario del transito di San Bartolo Longo.

Protagonista della serata sarà il Coro Polifonico “Mater Misericordiae” di Brindisi, espressione dell’Associazione Musicale Culturale EUTERPE APS, diretto dal M° Anna Maria Sabino Pasquale, con la partecipazione del soprano Giuliana Maddalena Devicienti, della voce narrante Francesca Giudice e del M° Giampaolo Argentieri all’organo.

Il concerto nasce dal desiderio di raccontare, attraverso il linguaggio universale della musica e della parola, la figura di Maria, il suo cammino umano e spirituale e la straordinaria forza di quel “Sì” che ha segnato la storia della salvezza.

Un titolo che racchiude il significato più profondo dell’intero percorso artistico. Il termine mistero non rimanda a qualcosa di oscuro o incomprensibile, ma alla dimensione spirituale di una realtà che si rivela progressivamente, nella quale l’esperienza umana incontra il divino. Il “Sì” di Maria diventa così espressione di libertà, fiducia, coraggio e accoglienza: una scelta personale capace di trasformarsi in dono universale.

Attraverso un itinerario musicale e narrativo, il pubblico sarà accompagnato in una successione di momenti di ascolto, meditazione ed emozione, nei quali le armonie del canto corale, la voce del soprano, le sonorità dell’organo e la parola recitata si intrecceranno per restituire la bellezza e la profondità di una delle figure più significative della tradizione cristiana.

Non soltanto un concerto, dunque, ma un’esperienza artistica e spirituale, nella quale la musica diventa strumento di riflessione, bellezza e condivisione, capace di parlare anche alla sensibilità dell’uomo contemporaneo.

La partecipazione del Coro Polifonico “Mater Misericordiae” assume un significato particolare nel contesto delle celebrazioni dedicate a San Bartolo Longo, la cui vicenda umana e spirituale è profondamente legata alla devozione mariana e alla diffusione del culto della Madonna del Rosario di Pompei.

«È per noi una grande gioia e un onore partecipare alle celebrazioni per il Centenario del transito di San Bartolo Longo», dichiara Antonio Lacorte, presidente dell’Associazione Musicale Culturale EUTERPE APS e coordinatore del Coro Polifonico “Mater Misericordiae”. «Il profondo legame tra San Bartolo Longo e la Vergine Maria rende questa occasione particolarmente significativa. Attraverso la musica desideriamo rendere omaggio alla sua straordinaria testimonianza di fede e condividere con il pubblico la bellezza e il significato del “Sì” di Maria. Per il nostro coro è un’esperienza di grande valore artistico, umano e spirituale».

L’appuntamento rappresenta inoltre un’occasione di incontro tra musica, cultura e spiritualità, valorizzando il canto corale come espressione artistica e come strumento di partecipazione e crescita collettiva.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, agli appassionati di musica e a quanti desiderano condividere un momento di particolare intensità artistica e spirituale.