

Presso il Museo Ribezzo, Brindisi, Maria Paiano ha presentato il suo libro:”I cattolici, la guerra e la pace in età contemporanea”. L’appuntamento rientra nella Rassegna culturale del Polo BiblioMuseale di Brindisi “Il mio libro va in Biblioteca. Dialogo dell’Autore con l’Altro da Sé”, in collaborazione con la Società Dante Alighieri Brindisi. È intervenuto S. E. Mons. Giovanni Intini, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni. Ha dialogato con l’autrice, la dott.ssa Rosa Siciliano, Direttrice editoriale “Mosaico di Pace”. Ha moderato l’incontro, la dott.ssa Cinzia Mondatore, Magistrata, Presidente II Sezione Civile-Tribunale di Lecce. Il libro vuole dare una visione approfondita e storicamente fondata del dibattito sulla guerra e la pace nella Chiesa Cattolica ed è un importante contributo alla comprensione del ruolo della religione nella società contemporanea. I recenti sviluppi della politica internazionale hanno riportato alla ribalta il tema della guerra e del suo rapporto con la religione. Papa Francesco aveva parlato di “terza guerra mondiale a pezzi”, proprio riferendosi ai conflitti in corso. Considerata la situazione attuale, l’argomento, purtroppo, è particolarmente sentito ed è importante riflettere sulla legittimazione morale della guerra. Il libro vuole approfondire gli sviluppi del discorso sulla guerra e sulla pace in epoca contemporanea e riesce a focalizzare la problematica della legittimazione etica della violenza bellica. Vengono affrontate quattro tematiche importanti che invitano alla riflessione: La dottrina della guerra giusta, come la Chiesa Cattolica ha giustificato o condannato la guerra nel corso della storia; Come la fede cattolica si è intrecciata con le identità nazionali e le guerre di indipendenza; Come i Papi hanno affrontato le guerre mondiali e i conflitti contemporanei; Come la Chiesa Cattolica ha promosso la pace e condannato la violenza. Quattro capitoli che affrontano con accurata competenza storica il discorso sulla guerra e sulla pace. Anna Consales