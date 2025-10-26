Mariano (PD): da D’attis falsità a buon mercato e nessuna proposta per la Puglia



“Le parole pronunciate dall’On.D’attis in Fiera del Levante sconcertano per l’assenza di senso della realtà. D’attis, purtroppo, non si arrende all’idea che tutte le istituzioni di questo Paese, dalle Procure sino al Ministero dell’Interno del suo stesso Governo, hanno sancito la totale e completa estraneità di Antonio Decaro a qualsivoglia atteggiamento di favore nei confronti della criminalità organizzata. Anzi, alcune di queste hanno ringraziato l’amministrazione Decaro per la collaborazione, piena e totale, proprio nel contrasto alle mafie.

E allora perché il novello spadaccino D’attis continua ad agitare fantasmi inesistenti? Il motivo è solo uno: D’attis e i suoi non hanno argomenti, non hanno proposte, non hanno idee per la Puglia di domani. Non sanno e non saprebbero nemmeno da dove cominciare se toccasse a loro governare questa Regione, e gli attacchi, il fango, le illazioni, servono solamente a coprire il vuoto di proposte che caratterizza il centrodestra pugliese e le guerre di potere che lo incatenano agli interessi ed alle poltrone, unico motivo per cui scendono in campo. Antonio Decaro, invece, non solo ha dimostrato con i fatti di essere un eccellente amministratore, ma ha anche condotto una battaglia autentica per il rinnovamento nel suo campo. A D’attis, in qualità di vicepresidente della Commissione antimafia, suggerisco di volgere lo sguardo al suo e nostro territorio che, sul piano della legalità, del contrasto alla criminalità, e del rischio infiltrazioni, richiede un’attenzione costante e un’azione forte e soprattutto coerente rispetto alla quale ci attendiamo il suo solerte impegno”.

Elisa Mariano

Ex deputata e componente segreteria regionale PD