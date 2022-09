MARIANO (PD): LA SCUOLA DEL QUARTIERE LA ROSA NON DEVE CHIUDERE!

“Non è accettabile che a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico le famiglie del quartiere La Rosa di Brindisi, ancora non sappiano che fine farà la scuola che sino a ieri era punto di riferimento per i loro figli. Non possono essere piccoli problemi burocratici a far chiudere i battenti alle scuole di periferia che sono e rimangono presidio di democrazia, socialità e sicurezza. Mi unisco, dunque, all’appello che il Sindaco ha rivolto alla Regione ed in particolare all’Assessore Sebastiano Leo di cui è nota la sensibilità e il pragmatismo. Bisogna assolutamente risolvere la questione, intanto con una deroga per consentire l’avvio dell’anno scolastico, e poi attribuendo al plesso de La Rosa il codice meccanografico utile ad identificarla quale punto di erogazione.

In queste ore continueremo a seguire da vicino la vicenda e a sostenere la battaglia di queste famiglie perché per noi le periferie non vanno dimenticate nè abbandonate, ma sostenute con azioni concrete, servizi e strutture e la scuola, materna e primaria, è un servizio utile e fondamentale per ogni comunità.”

Lo dichiara Elisa Mariano, candidata del Partito Democratico nel Collegio Brindisi/Lecce ed ex Deputata.