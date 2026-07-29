Mariano – Trasporti e Autonomia Differenziata: pieno sostegno a Decaro contro i tagli che affossano il Sud

Brindisi, 29 Luglio 2026 – “Esprimo la mia totale e convinta adesione alla ferma linea di opposizione assunta dal presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, in merito ai pesantissimi tagli al trasporto pubblico locale prospettati dal Governo. In qualità di consigliera di amministrazione della STP Brindisi, ma anche forte della mia precedente esperienza parlamentare, avverto il dovere istituzionale e politico di denunciare un disegno normativo che rischia di paralizzare la mobilità dei nostri territori. Il ridimensionamento del Fondo nazionale trasporti illustrato in Conferenza Stato-Regioni non è una semplice misura di quadratura di bilancio, bensì un attacco diretto ai diritti essenziali dei cittadini meridionali, che si vedranno privati della garanzia di collegamenti minimi ed efficienti.

Questo provvedimento si inserisce perfettamente nella pericolosa cornice dell’autonomia differenziata, una riforma che rischia di dividere definitivamente l’Italia creando cittadini di serie A e di serie B sulla base della ricchezza dei singoli territori. Il trasporto pubblico locale rappresenta il termometro della coesione sociale e privarlo dei fondi perequativi storici significa condannare il Mezzogiorno all’isolamento strutturale. La battaglia ingaggiata dal presidente Decaro contro questo modello di regionalismo asimmetrico ed egoista tocca il cuore dei princìpi costituzionali di uguaglianza e solidarietà nazionale.

Bisogna riconoscere ed elogiare il coraggio straordinario del Governatore Decaro, il quale, in un momento di diffuso silenzio o rassegnazione, si sta caricando da solo sulle spalle il futuro e la dignità dell’intero Mezzogiorno. Chi vive e amministra le aziende di trasporto del territorio conosce bene gli sforzi quotidiani necessari per garantire corse a studenti, pendolari e famiglie, sforzi che rischiano di essere vanificati da scelte centrali scellerate. Per queste ragioni, nell’esprimere il mio più totale e incondizionato supporto alla sua azione, chiedo che le forze sane della nostra regione e del Sud facciano quadrato attorno a Decaro per bloccare questo impianto normativo e difendere il diritto inalienabile a una mobilità equa e sostenibile.

Elisa Mariano

Consigliera di Amministrazione STP Brindisi – Già Parlamentare della Repubblica