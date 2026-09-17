Marina Militare – A Brindisi la Brigata Marina San Marco accoglie i nuovi fucilieri



Il prossimo 22 settembre, presso la caserma “Ermanno Carlotto” di Brindisi, si svolgerà la

cerimonia di consegna del basco al 30° Corso di Abilitazione Anfibia per ufficiali e al 33°

Corso di Abilitazione Anfibia per personale non direttivo.

Alla cerimonia parteciperanno l’ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis, comandante in

Capo della Squadra Navale, il contrammiraglio Michele Orini, comandante della Brigata

Marina San Marco e della Forza Anfibia, e autorità politiche e militari.

L’evento segna la conclusione di un lungo e impegnativo percorso formativo, al termine

del quale i nuovi Fucilieri di Marina hanno acquisito la preparazione professionale e il

livello di prontezza psicofisica necessari per affrontare le attività e le missioni assegnate

alla Brigata Marina San Marco.

PROGRAMMA

10:30: afflusso ospiti presso la caserma Ermanno Carlotto;

11:30: inizio cerimonia.