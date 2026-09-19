Facebook Instagram
ISCRIVITI
rwe

Marina Militare – A Brindisi la Brigata San Marco accoglie i nuovi fucilieri

Il prossimo 22 settembre, presso la caserma “Ermanno Carlotto” di Brindisi, si svolgerà la cerimonia di consegna del basco al 30° Corso di Abilitazione Anfibia per ufficiali e al 33° Corso di Abilitazione Anfibia per personale non direttivo.

Alla cerimonia parteciperanno l’ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis, comandante in Capo della Squadra Navale, il contrammiraglio Michele Orini, comandante della Brigata Marina San Marco e della Forza Anfibia, e autorità politiche e militari.

L’evento segna la conclusione di un lungo e impegnativo percorso formativo, al termine del quale i nuovi Fucilieri di Marina hanno acquisito la preparazione professionale e il livello di prontezza psicofisica necessari per affrontare le attività e le missioni assegnate alla Brigata Marina San Marco.

PROGRAMMA

  • 10:30: afflusso ospiti presso la caserma Ermanno Carlotto;
  • 11:30: inizio cerimonia.
Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
saldi
bagnato
carta
eolico
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning