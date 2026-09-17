Marina Militare – A Brindisi una mostra fotografica permanente dedicata al Castello Svevo



Dal 23 settembre p.v., il Circolo Ricreativo Dipendenti Difesa “Carlo Losito” di Brindisi

ospiterà una mostra fotografica permanente dedicata al Castello Svevo, testimonianza

della storia della città e del profondo legame tra Brindisi e la Marina Militare.

L’esposizione propone un percorso per immagini dedicato alle origini e all’evoluzione del

Castello, arricchito da modellini tridimensionali e da fotografie che ne raccontano gli scorci

più suggestivi e meno conosciuti.

La mostra intende valorizzare non soltanto l’importanza monumentale e architettonica

del complesso, ma anche il suo ruolo quale luogo della memoria e simbolo dell’identità

cittadina, strettamente legata al mare, al porto e alla posizione strategica di Brindisi nel

Mediterraneo.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per approfondire la conoscenza di un patrimonio

storico che attraversa i secoli e continua a testimoniare il ruolo centrale della città nel

Mediterraneo.

La mostra sarà visitabile presso il CRDD “Carlo Losito” di Brindisi:

dal lunedì alla domenica: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00.

La cerimonia di inaugurazione si terrà mercoledì 23 settembre alle ore 11.00.