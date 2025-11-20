Facebook Instagram
Marina Militare – Medaglia d’argento al merito per il brindisino Alberto Lanzillotti

Importante riconoscimento per un brindisino nell’ambito delle attività della Marina Militare italiana. Si tratta di Alberto Lanzillotti che ha ricevuto la medaglia d’argento al merito di Marina per le operazioni di soccorso e recupero delle vittime del Bayesan.

Vice Capo del 2° Nucleo operatori subacquei, ha partecipato alle operazioni di ricerca e soccorso dei dispersi del veliero “Bayesian”, anteponendo l’obiettivo, nelle fasi di recupero di una delle vittime, alla propria incolumità personale e operando in condizioni ambientali estreme, dimostrando spiccata perizia marinaresca, coraggio e capacità di coordinamento del personale subalterno, contribuendo così a consolidare il prestigio della Marina Militare’. Il tutto, nelle acque di Porticello (PA), dal 20 al 23 agosto 2024

