MARKETING INTERNAZIONALE AIRBNB – GIOVEDI’ LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE

Giovedì 3 novembre alle ore 11 presso la sala Gino Strada di Palazzo Granafei-Nervegna si terrà la conferenza stampa per il lancio della campagna di marketing internazionale di Airbnb su Brindisi e la sua provincia come destinazione per lo smart working.

Saranno presenti: il sindaco del Comune di Brindisi Riccardo Rossi, l’assessore al Turismo del Comune di Brindisi Emma Taveri, l’assessore della Regione Puglia al Turismo Gianfranco Lopane, il presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli, il Direttore di Pugliapromozione Luca Scandale e l’amministratore delegato di Airbnb Giacomo Trovato.