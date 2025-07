Martedì 22 luglio intitolazione dell’ospedale di Ostuni a Papa Francesco e presentazione della nuova piastra

L’ospedale di Ostuni, a partire dal 22 luglio, sarà ufficialmente intitolato a Papa Francesco. Dopo la proposta del direttore generale della Asl Brindisi Maurizio De Nuccio e la deroga concessa dal Prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, in conformità all’articolo 4 della legge 23 giugno 1927, numero 1188, martedì sarà il giorno in cui il presidio ostunese cambierà nome in memoria del Papa deceduto nell’aprile scorso.

All’evento, in programma alle 11, sono invitati il presidente della Regione Michele Emiliano, l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Piemontese, il prefetto di Brindisi Luigi Carnevale, il direttore generale della Asl Brindisi Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, il direttore amministrativo Loredana Carulli, i vertici sanitari e amministrativi della Asl, i consiglieri regionali del territorio, il sindaco di Ostuni Angelo Pomes, i componenti dell’Amministrazione comunale, i vertici delle forze dell’ordine. La cerimonia per l’intitolazione dell’ospedale a Papa Francesco e la presentazione della nuova piastra coi servizi annessi sarà moderata dalla giornalista Maria Di Filippo.

L’intitolazione a Papa Francesco rappresenta un gesto altamente simbolico, in linea con i valori di umanità, cura e attenzione verso i più fragili che caratterizzano l’azione del Santo Padre e che ispirano quotidianamente l’operato del personale sanitario dell’ospedale di Ostuni.

Contestualmente saranno inaugurati i nuovi servizi che hanno trovato posto nella piastra recentemente realizzata e collegata al presidio, come il Pronto soccorso il Laboratorio analisi e la Radiologia, già attivi dal alcune settimane.

Per gli interventi di ristrutturazione e modernizzazione, diretti dall’ingegner Renato Ammirabile, sono stati utilizzati materiali di ultima generazione: porte automatiche interne ed esterne, pavimentazioni e rivestimenti in pvc di alta qualità, pitture ad acqua con colori e segnaletica in linea con il progetto regionale Hospitality.