Martedì 26 marzo al Teatro Olmi di Latiano in scena “TUTTO È COMPIUTO”

Dopo anni di richieste finalmente si torna in scena.

Lo spettacolo dei record, Visto da migliaia di persone, ha Incantato le Piazze della Puglia

La messinscena narra le vicende che precedono la morte per crocifissione di Cristo ricostruendone i vari momenti in un crescendo di emozioni e di pathos che coinvolgerà non solo i fedeli, ma l’intero pubblico.

Tutto è compiuto è uno spettacolo imponente che coinvolge persone in costumi d’epoca e scene altamente coinvolgenti.

La pièce, tratta dai quattro Vangeli, è scritta e diretta da Giuseppe D’Angelo, che interpreta anche il ruolo di Gesù, e si avvale della collaborazione dei Fratelli Magrì per gli effetti speciali e della Meghy Costume D’Epoche per i costumi.

L’Associazione Culturale “I teatranti” nasce nell’agosto 2004, ha all’attivo, nel suo repertorio,

Produzioni Giuseppe D’Angelo / I Teatranti:

-Aldo Moro La verità negata dramma tratto dall’omonimo libro dell’Onorevole Gero Grassi, proponente la commissione parlamentare d’inchiesta sul caso Moro.

-La Lupa di Giovanni Verga

-Lungometraggio La Lupa

-Filumena Marturano di Eduardo De Filippo

Tutto è Compiuto (la passione) scritto e diretto da Giuseppe D’Angelo.

-Il dramma di un personaggio tratto dalle due opere di Luigi Pirandello (Questa sera si recita a soggetto e Sei personaggi in cerca d’autore);

-Lungometraggio: La vita, la morte, la storia;

-Una madre;

-Amore malato;

-Le passioni nell’anima. Spettacolo di Teatro, musica, danza e moda.

Attualmente, l’Associazione è impegnata nella preparazione di nuove opere, mai portate in scena dalla stessa, così come dello spettacolo “Tutto è compiuto”.

