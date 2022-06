MARTEDI’ A BRINDISI “FUORI!”, 50 ANNI DI LOTTE PER I DIRITTI LGBTQ+

Brindisi 28 giugno 2022, ore 19,30Ex convento di Santa Chiara,Via Santa Chiara 2

FUORI! 50 anni di lotte per i diritti LGBTQ+

da malattia a libertà di amare

Iniziativa promossa dall’Archivio Storico Benedetto Petrone, il Garofano Verde, ATTIKA , a cui hanno aderito e

partecipato all’organizzazione, le associazioni e le attiviste e attivisti che operano per la difesa dei diritti LGTBQ, ed

ospitata da Yeahjasi Brindisi Spazio Musica, nei locali di proprietà comunale dove, negli anni 90, operò il collettivo

Omosex ATTIKA.

Il tema è un incontro “gioioso” per ricordare i 50 anni della nascita del FUORI (Fronte Unitario Omosessuali

Rivoluzionari Italiani) e dell’ omonima rivista che, nel suo primo numero del giugno 1972, pubblicò la cronaca e le

foto della contestazione di omosessuali e lesbiche al congresso internazionale di psichiatria sulla sessuologia,

svoltosi a Sanremo, in aprile.

A porgere i saluti dell’amministrazione comunale: il sindaco Riccardo Rossi e la consigliera Anna Maria Calabrese.

Seguiranno gli interventi:

dell’artista gay Angelo Antelmi (associazione Garofano Verde), testimone della contestazione del 1972.Antonio

Camuso (Archivio Storico Benedetto Petrone –Brindisi)

Mario Merico fondatore del Collettivo Omosex ATTIKA.

Dottor Francesco Colizzi, psichiatra (associazione AIFO) col quale ci confronteremo sull’evoluzione concettuale

nella classe medica nei confronti della diversità sessuale.

gli interventi delle attiviste e attivisti delle associazioni per i diritti LGTBQ che hanno contribuito alla

realizzazione dell’evento e delle associazioni e dei singoli che hanno aderito ad esso.

Una iniziativa per riaffermare in piena condivisione, la volontà della società civile della nostra città, di perseguire “ l’

orgoglioso” cammino per la piena uguaglianza della “diversa” umanità che la abita.

Seguirà la lettura di poesie, musica e intrattenimento a cura di Yeahjasi Brindisi Spazio Musica. Invitiamo tutti a

partecipare. Ingresso libero.

Promotori dell’evento: Archivio Storico Benedetto Petrone (Brindisi), Il Garofano Verde, ATTIKA.

Associazioni che collaborano ed aderiscono: Circolo ARCI Community HUB Brindisi APS e La Collettiva TFQ Brindisi

(in Togeter We Pride), AIFO, Arcigay Salento, Ra.Ne. Rainbow Network, Yeahjasi Brindisi Spazio Musica, ANPI

Brindisi, Brindisi Bene Comune.

Drink partner: Typico Moka&More Brindisi

All’interno del giardino dell’Ex convento S. Chiara – Brindisi (nei pressi del duomo)Ingresso libero e gratuito

Evento Facebook: https://fb.me/e/2KsklOBMv

Info e contatti: archiviobpetrone@libero.it | communityhubrindisi@gmail.com info@lacollettivatfq.org

cell. 3805846315

Evento sotto lo studio grafico e direzione artistica a cura del progetto AnimaxStudio Brindisi – Francesco Mauro

(progetto in registrazione)