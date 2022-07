MARTEDI’ A BRINDISI IL PRESIDENTE DI “REMAX ITALIA”

Una tappa importante del tour di Dario Castiglia, presidente di ReMax Italia, sarà quella che toccherà Brindisi. Il fondatore del franchising, incontrerà nella mattinata di martedì 12 luglio, a partire dalle 9, presso l’agenzia ReMax Leader in via provinciale per Lecce 29/31, la broker Simona Pino d’Astore, i consulenti immobiliari, lo staff e chiunque fosse interessato a partecipare, per conoscere o approfondire attraverso una delle voci più autorevoli nel campo immobiliare mondiale, le mille opportunità che questa professione può offrire oggi.

Castiglia, è presente nella attuale classifica dei “100 CAPITANI D’IMPRESA”, stilata da Forbes ed ha da poco ricevuto il prestigioso premio CEO Italian Awards nella categoria Real Estate “per aver introdotto una nuova filosofia sostenibile nel mercato immobiliare”. L’importante riconoscimento, assegnato da Forbes Italia e Business International, premia ogni anno i 20 “Capitani d’impresa” italiani più innovativi e di successo

Si tratta di top manager a capo di aziende vincenti, fondatori di grandi società o pmi di successo.Manager che sono distinti negli anni per capacità e visione del futuro, selezionati dall’importante testata per le proprie competenze, professionalità e coraggio. Quelli che hanno dimostrato di poter fare la differenza contribuendo a rendere il nostro paese più competitivo a livello internazionale. Un’occasione imperdibile per chiunque, dentro e fuori settore, volesse conoscere i segreti della “prima immobiliare al mondo”, presente in oltre 115 Paesi con più di 8.000 agenzie in cui operano più di 140.000 consulenti immobiliari affiliati. Ad oggi, a livello nazionale, il Gruppo annovera un network composto da più di 450 agenzie e oltre 4600 agenti operativi in 20 Regioni.

Un successo, quello di ReMax, derivante dall’esclusivo modello di business basato sullo studio associato in cui vige la formula “win-win”. La forza di questo network, è il network stesso: agenti e broker collaborano sinergicamente tra loro, offrendo ai clienti un carnet di proposte molto ampio e una consulenza professionale con l’ausilio dei più avanzati strumenti tecnologici. La formazione continua e costante che l’azienda fornisce ai suoi collaboratori fa il resto.

Per questo motivo ho voluto condividere ed estendere l’incontro con tutti, dando la possibilità di conoscere ed eventualmente intraprendere una delle professioni più affascinanti.

Simona Pino d’Astore

Broker ReMax Leader