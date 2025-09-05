Martedì a Brindisi la “Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare”

Martedì 9 settembre a Brindisi, alle ore 10:00, alla presenza di autorità civili e militari, la Marina

Militare celebrerà l’82° anniversario della “Giornata della Memoria dei Marinai Scomparsi in Mare”,

un tributo dedicato ai marinai, militari e civili che hanno sacrificato la loro vita al servizio della Patria,

facendo del mare il loro sacrario.

La cerimonia si terrà presso il Monumento Nazionale al “Marinaio d’Italia”, un sito di profondo

valore simbolico inaugurato il 4 novembre 1933 su iniziativa della Lega Navale Italiana. Eretto in

onore dei caduti in mare, il monumento custodisce nella cripta-sacrario, situata alla sua base, lastre

di marmo nero con incisi i nomi di 6.850 marinai della Marina Militare e Mercantile, caduti in servizio

dal 1860.

La scelta di Brindisi come sede di questo monumento non è casuale: la città pugliese ha avuto un

ruolo cruciale durante la Grande Guerra, un contributo riconosciuto con la Croce di Guerra conferita

nel 1919 dall’ammiraglio Paolo Thaon di Revel.

Il 9 settembre è una data di particolare rilevanza storica, poiché ricorda l’anniversario degli

affondamenti della corazzata Roma e dei cacciatorpediniere Da Noli e Vivaldi, avvenuti subito dopo

l’armistizio del 1943. In questi tragici eventi, oltre 1.700 marinai persero la vita, conferendo ulteriore

significato a questa giornata di memoria.