Martedì a Brindisi la “Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare”

Martedì 9 settembre a Brindisi, alle ore 10:00, alla presenza di autorità civili e militari, la Marina
Militare celebrerà l’82° anniversario della “Giornata della Memoria dei Marinai Scomparsi in Mare”,
un tributo dedicato ai marinai, militari e civili che hanno sacrificato la loro vita al servizio della Patria,
facendo del mare il loro sacrario.
La cerimonia si terrà presso il Monumento Nazionale al “Marinaio d’Italia”, un sito di profondo
valore simbolico inaugurato il 4 novembre 1933 su iniziativa della Lega Navale Italiana. Eretto in
onore dei caduti in mare, il monumento custodisce nella cripta-sacrario, situata alla sua base, lastre
di marmo nero con incisi i nomi di 6.850 marinai della Marina Militare e Mercantile, caduti in servizio
dal 1860.
La scelta di Brindisi come sede di questo monumento non è casuale: la città pugliese ha avuto un
ruolo cruciale durante la Grande Guerra, un contributo riconosciuto con la Croce di Guerra conferita
nel 1919 dall’ammiraglio Paolo Thaon di Revel.
Il 9 settembre è una data di particolare rilevanza storica, poiché ricorda l’anniversario degli
affondamenti della corazzata Roma e dei cacciatorpediniere Da Noli e Vivaldi, avvenuti subito dopo
l’armistizio del 1943. In questi tragici eventi, oltre 1.700 marinai persero la vita, conferendo ulteriore
significato a questa giornata di memoria.